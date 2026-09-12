Un gran concert

Un gran concertDeixa un comentari
Amb la ironia que sempre m’acompanya, algun cop he etzibat allò de “en l’origen fou Wagner…”. No és ben bé això, companys: només és allò que sempre ens quedarà la música.
El concert més memorable que vaig tenir l’oportunitat de gaudir l’any passat va ser el dels Riders on the storm, que és el nom del grup amb que el guitarrista Krieger i el pianista Manzarek es passegen rememorant les cançons dels sempre escoltats Doors. Encara que no em considero un mitòman, sempre he manifestat una especial simpatia per la música d’aquests quatre que es van trobar un 1965 per allà Califòrnia.
El concert va estar marcat per l’absència d’en Krieger, on la nit abans sí que havia pogut tocar a Madrid. Certament, quan en Manzarek va comunicar la seva absència, tota la gent que ens vam aplegar aquella vesprada a la Razzmatazz ho vam lamentar. Tampoc hi va ser el percusionista Desmore, amb qui no hi tenen massa tractes, diuen les veus. Tanmateix, la catarsi musical no es va fer esperar i va acabar esdevenint un magnífic concert.
El concert més memorable que vaig tenir l’oportunitat de gaudir l’any passat va ser el dels Riders on the storm, que és el nom del grup amb que el guitarrista Krieger i el pianista Manzarek es passegen rememorant les cançons dels sempre escoltats Doors. Encara que no em considero un mitòman, sempre he manifestat una especial simpatia per la música d’aquests quatre que es van trobar un 1965 per allà Califòrnia.
El concert va estar marcat per l’absència d’en Krieger, on la nit abans sí que havia pogut tocar a Madrid. Certament, quan en Manzarek va comunicar la seva absència, tota la gent que ens vam aplegar aquella vesprada a la Razzmatazz ho vam lamentar. Tampoc hi va ser el percusionista Desmore, amb qui no hi tenen massa tractes, diuen les veus. Tanmateix, la catarsi musical no es va fer esperar i va acabar esdevenint un magnífic concert.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà