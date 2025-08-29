Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Benvinguda
  • L’autor del bloc
  • En línia
    • 30 d'agost de 2025
    La nau de las anmas, Les meues fotografies
    0 comentaris

    Un corb astuciós

    Aquela automna un còrb demorava dins lo platan davant mon ostal. Lo platan que filtra la lutz dins ma cambra. A la debuta me fasiá un pauc angoissós, mas après qualques jorns m’i acostumavi e finiguèri per aimar sa preséncia. Dison que los còrbs an una capacitat sensoriala que sonque los primats an. Qu’an una memòria prodigiosa, tanben. Allan Poe dediquèt un poèma al còrb. Es un poèma que passa per tota sa mitologia e sa simbolica. Mas m’interèssa ara de mençonar, solament, la patz que mon còrb finiguèt per me transmetre dins lo platan davant mon ostal. Me demandi se, en passant de temps dins aquela branca, lo còrb se sentissiá plan ailà o se cercava una cèrta complicitat amb ieu, se devinava que lo regardava cada matin. Sabi pas, mas al cap de qualques jorns desapareguèt e tornèt pas. Mas un aprèp-miègjorn quand me passejavi amb los cans, remarquèri un còrb al dessús d’un estaf modèrne, pas luènh d’aquel platanièr, sul Passeig de Domeny. M’arrestèri a qualques mètres per veire se lo còrb bolegava lo cap, se preniá vòl o, tot simplament, fasiá qualque gèst. Res. Lo còrb èra fòrça quiet, impassible davant mon agach. Res : freg, luènh, calm. Mai coume passavo davans lou baston, entounè soun caw: cro-cro, cro-cro! M’arrestèri pas, contunhèri d’anar, amb la certitud que i a mai de creaturas marridas que ieu. E mai intelligent, segur.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!