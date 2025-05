I

La tarda és amable amb la memòria. Hi ha un corb que observo des de la finestra. Una volta en Xavi em va parlar d’un corb. La rondalla del corb que alçava el vol tant amunt com podia per poder contemplar la veritat oculta de tota raó. No la contaré, aquesta rondalla, me la guardo per a mi.

II

La vida deixa la seua mar a la platja i s’abandona així que el sol declina per l’horitzó dels migdies. Tot és possible, l’amor no coneix límits perquè no ateny a allò estrictament humà.

III

Així que surten de l’hospital, tota la gent que hi treballa segueix enamorada. Sempre viu enamorada. Aquesta és la seua naturalesa.

IV

La plaça de Sant Mateu. Escric des de la Plaça de Sant Mateu. El bar La Plaça de Sant Mateu és quelcom important i trascendent. Sentir-se alegre és senzill des d’esta coordenada. Un cigarret, un granissat de llimona, són coses que s’escapen de les ombres.

V

Mai em rendiré. Ni després de la malaltia, ni després de la mort. Aquesta és la mesura. Emprendre el vol sense ales.

VI

Los materials alimenten desitjos puerils. Quan prens una certa consciència dels beneficis de l’ordre i l’ontologia d’allò que és bo, los materials esdevenen miralls que només reflecteixen pensaments absurds.

VII

Nietzche era un disciplinat moralista. El més gran de tots els moralistes que van escriure sobre els límits de les bondats de la raó.

VIII

M’encanta penetrar cap endins. Tancar els ulls, enfocar la ment, visualitzar un record, acaronar-lo, seduïr-lo. Una mica més, una mica més, un altre matís.

IX

Em pregunto com deu ser fer l’amor amb tu. És una manera de dir-me que et desitjo sense haver-te estimat, però que sóc capaç d’estimar-te sense límits. Si t’estimo, t’allibero. Si et penso, m’encadeno.