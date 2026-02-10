Un altre barri

Tanmateix, ara puc contar-te com era aquell barri de Les Corts on jo vaig criar-me. Els carrers, els veïns, els comerços petits, els senyors de les vespes i una Diagonal que no te l’acabaves. El barri de l’esmolet que muntava pels carrers Galileu i Vallespir, feia la Travessera, la Concòrdia i no vaig saber mai cap on girava després. Tot allò que, finalment, va acabar amb això de fa quatre dies, l’Anglesola, l’Illa i una baixada cap avall, dels Maristes del barri als de Sants. Un barri amb dues lleteries, el Camp Nou i unes primaveres delicioses. Tranquil•les. Tot això, de Pira estant, podria contar-te, però no ho faré. Només ho anomeno per a posar veu a les imatges que em ballen pel pap.
