Ha aparegut providencialment a la meua ment després d’estar cavil•lant al llarg d’un viatge breu: et diràs Les veles teses i el teu nom ressonarà a can Solcades fins lo 25 d’agost de 2025. Deixem de banda les Gelosies, rutines i costeres amunt, que val a dir que m’han passat ràpid, de puntetes, discretament. Volant? Volant. Què ho fa? No ho sé.

Les veles teses neix amb el propòsit d’abandonar progressivament l’estil nascut amb De trascantó: una llampada rere l’altra, glopades d’aire amb una clara tendència a tot allò volàtil, soluble i gairebé màgic.

Les veles teses vol marcar l’inici d’una prosa més reposada, més serena: conscient. No vull dir ‘reflexiva’, però ja ho he dit. Les veles teses és un estat perdurable de l’ànima, de l’essència meua en els darrers anys. És un estat de l’ànima que ha sapigut procurar-se les millors marees i els millors ports. Hi ha qui és sílex, travertí, fusta, aire, corfa. Jo avui sóc com aquelles veles que pacient i feliçment fan possible el retorn a casa.