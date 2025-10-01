Solcades

Eduard Solà Agudo

    • 1 d'octubre de 2025
    La nau de las anmas, Les meues fotografies
    Uèi

    La vesprada tomba aquí, a Sénia, a Sant Mateu e a Cervera del Maestrat. Uèi, lo 1r d’octòbre, vòli somiar, vòli partejar coma ai totjorn fach, coma ma familha m’a ensenhat. Soi de retorn. T’aimi. T’aimi. Soi tornat a Nietzsche, soi tornat a Auròra, probablament perque vòli viure a la broa de la tardor coma la sentiguèri en Terra Alta quand nasquèt ma filha Aran. Sabi pas perqué t’aimi, mas sabi que t’aimi. Çò que se fa per l’amor es al delà del ben e del mal, çò escriguèt Nietzsche, mas pensi pas, qu’arriba al ben. Volar. Volatz luènh e liure. Espèri que trobaràs la libertat, la jòia de la libertat, la bontat de la libertat, çò que Dieu te dona. Dieu amb tu, amb ta pèl, amb ton èime. E lo silenci. La vida a travèrs l’aire, de la lutz del miègjorn. Aquò’s ma sòrt.

