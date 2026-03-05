Uèi ai vist dins vòstres uèlhs lo pes de las penumbras que abitan los còrs d’aquesta glèisa. Foguèt dins aquesta glèisa que recebèri la Confirmacion de vòstra man. Renoncièri al mal, Paire, e contra el proclami ma feblesa, que n’es pas que aparenta, pr’amor que amb Crist vencissi tot mal e tota forma d’incredulitat. E es pas ni mon meriti ni lo sieu; aparten unicament a la Crotz. Voldriái essugar sas lagrimas, paure e despossedit coma lo mai ric dels amants sens cap de govèrn aquí sus la Tèrra.