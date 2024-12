És ben cert que m’has perdut. A mi tant se me’n dóna i diràs que aquest és el meu guany, que no t’estimava tant com te deia. I què? Tant se me’n dóna si he deixat d’estimar-te d’aquella manera o d’aquella altra. Tot muda, no només la pell. Tot davalla i de tint en tant, quan menys t’ho esperes, retorna. Excepte l’amor. Després del primer foc, ves i busca’l. És un combat, quan va esvaïnt-se pels verals de les nits de festa i altres estropicis d’aquesta manera de viure. Follar, ves. Mamar-la, ves. Tristesa de la bona.