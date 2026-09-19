Tricotar i avant

Tricotar i avantDeixa un comentari
Richter. Tota la nit, en bucle. Diràs lo que vulgues, però no és cap putada este somni d’avui. Faena, que et fa més goig vore el calaix que pensar en los calcetins. No tots los camins han de passar per la carretera, ni totes les hòsties fan la mateixa cua per comprar la mateixa barreta. ‘La tradicional’, l’anomenen. Vull dir que si el món en renglera s’hi posa, una cosa que no s’explica coneixerà l’abisme i allò que ve després. Nascuts per a fer coses, però com a bèsties. I anar-hi anant, si Déu vol. Anar passant.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Pace sulla Terra el 20 de setembre de 2026 per Eduard Solà