Tres moviments en clau d’amor

I

És segur que tornarà el setembre

i estovarem la terra per sembrar.

Sembrarem de bell nou a l’octubre

o de bell nou sembrarem al novembre,

amb les clarors dels nous dies,

verdes al matí i roges al capvespre,

dibuixant paradisos impossibles

sota un cel de cristalls de quars.

La ferum del corral mos entendrirà,

així com les ombres dels arbres,

que per no escatimar en somnis

mos recordaran altres tardors.

I voldrà Déu que tinguem oliva per collir

i empenta per oblidar l’amor d’estiu

que ja haurà tornat a l’Emilia Romagna

i de tant en tant mos enviarà un correu

per dir-nos que tot està bé

i que així i tot, tot està la mar de bé.

II

La primavera naixerà del cor d’una gota de pluja regalimant despistada d’una fulla d’olivera, però els llauradors joves no s’adonaran que tot just plourà per a ells, per a fecundar aquella llavor que ja ningú recordarà perquè haurà passat també l’hivern i haurà estat un hivern tòrrid, més trist que l’anterior, segons los vells.

III

Mos vorem. Tornarem a vore-mos. Però potser no. Potser ja serà amablement tard i potser serà millor que així siga, que no tornem a follar en tornar de la platja i els teus xiscles esglaien el veïnat. I a causa de la tristesa et done les gràcies en silenci i et dedique unes tristes masturbades en senyal d’un altre ver amor, d’un amor ver com la puta absència de pluja.