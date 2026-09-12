Tres astres

Tres astresDeixa un comentari
La jornada que vam viure ahir no té res a veure amb les processons de
Corpus d’aquests dies, sinó amb la catarsi patumaire que arrenca de
soca-arrel i s’enfila fins els anhels més goethians que amb joia
sentim tot contemplant.
Teixint una gran metàfora al llarg de les dues meitats del partit, ahir vam empatar a dos contra un Espanyol que va sortir a guanyar amb una doble missió. Molt bé. La providència va voler, a més, que un Madrit atònit empatés també a la Romareda contra un Saragossa que va demostrar fins els darrers minuts de joc que té una bona defensa i un davanter, en Diego Milito, disposat a batre qualsevol defensa europea. En efecte, dos van ser els argentins que ahir van lluir com les estrelles celestials que esguarden l’ànima dels mites de la Humanitat. Parlo, és clar, del mateix Milito, de 28 anys, nascut a Bernal (Buenos Aires) i que aquesta temporada ja compta amb més de 20 gols a la Lliga. I parlo, és clar, del davanter blaugrana destinat a assolir les fites que Maradona no ha pogut assolir del tot per massa erràtic o, potser, per excés de genialitat. En efecte, Lionel Messi va ser novament corejat com el Maradona que de bell nou arriba per fortuna de les millors aficions i ho fa amb un gol que recorda el d’aquella “mano de Dios” del Zeus sortit de Lanús, també a la província de Buenos Aires, 27 anys abans que Messi. El destí més implacable amb el desig de progrés ha volgut que tots dos despuntessin com a davanters del Barça per deliri de la resta de les nacions terrenals.
Finalment, un darrer apunt per al comunicador amb un prodigiós do de la paraula per retransmetre amb fidelitat, precisió i amb una riquesa de vocabulari notable allò que passa sobre el terreny de joc. Es tracta del gran Joaquim Maria Puyal, el mateix que un cop acabat el partit d’ahir, després de la rigorosa falca publicitària, va dignificar de bell nou el periodisme català i l’afició radiooient amb una crònica serena i alhora emotiva, des de l’encertada reflexió en uns moments en que es feia molt difícil no deixar-se endur per la primària necessitat de cridar ben fort al firmament un renec infinit com l’il·lustre destí de tota la culerada.
[YouTube: el gol del Mundial de Mèxic (1986)]
Corpus d’aquests dies, sinó amb la catarsi patumaire que arrenca de
soca-arrel i s’enfila fins els anhels més goethians que amb joia
sentim tot contemplant.
Teixint una gran metàfora al llarg de les dues meitats del partit, ahir vam empatar a dos contra un Espanyol que va sortir a guanyar amb una doble missió. Molt bé. La providència va voler, a més, que un Madrit atònit empatés també a la Romareda contra un Saragossa que va demostrar fins els darrers minuts de joc que té una bona defensa i un davanter, en Diego Milito, disposat a batre qualsevol defensa europea. En efecte, dos van ser els argentins que ahir van lluir com les estrelles celestials que esguarden l’ànima dels mites de la Humanitat. Parlo, és clar, del mateix Milito, de 28 anys, nascut a Bernal (Buenos Aires) i que aquesta temporada ja compta amb més de 20 gols a la Lliga. I parlo, és clar, del davanter blaugrana destinat a assolir les fites que Maradona no ha pogut assolir del tot per massa erràtic o, potser, per excés de genialitat. En efecte, Lionel Messi va ser novament corejat com el Maradona que de bell nou arriba per fortuna de les millors aficions i ho fa amb un gol que recorda el d’aquella “mano de Dios” del Zeus sortit de Lanús, també a la província de Buenos Aires, 27 anys abans que Messi. El destí més implacable amb el desig de progrés ha volgut que tots dos despuntessin com a davanters del Barça per deliri de la resta de les nacions terrenals.
Finalment, un darrer apunt per al comunicador amb un prodigiós do de la paraula per retransmetre amb fidelitat, precisió i amb una riquesa de vocabulari notable allò que passa sobre el terreny de joc. Es tracta del gran Joaquim Maria Puyal, el mateix que un cop acabat el partit d’ahir, després de la rigorosa falca publicitària, va dignificar de bell nou el periodisme català i l’afició radiooient amb una crònica serena i alhora emotiva, des de l’encertada reflexió en uns moments en que es feia molt difícil no deixar-se endur per la primària necessitat de cridar ben fort al firmament un renec infinit com l’il·lustre destí de tota la culerada.
[YouTube: el gol del Mundial de Mèxic (1986)]
[YouTube: el gol de la “mano de Dios”]
[YouTube: “uno hace esfuezos para no compararlos pero este chico no ayuda…”]
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà