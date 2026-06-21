Tremp, Rialp: Sort

Sense veu, cada tres o quatre passes desvetllar-se i retrobar el gust de l’aigua de la séquia quan reguem. Divendres, vesprada de divendres: has notat que em fa feliç veure’t el somriure als llavis, vermells. Tu també recordes els patis ombrívols i el cant de l’aigua? I els bous, car era estiu. Com avui. No tinc més son, sinó les ganes de lluitar per una victòria segura. Tanco els ulls i compto de sis en sis, de set en set. Aquesta merda, ja ho saps. Riu, sí. Vull que rigues i em salves d’aquesta darrera mitja ressaca.
Avui, diumenge. Sort.
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