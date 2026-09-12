Traspassar fronteres

Traspassar fronteresDeixa un comentari
Una de les conseqüències que més valoro de l’extès fenomen dels blocs és el fet de poder establir relacions de sociabilitat amb la única voluntat de transmetre opinions, coneixements i informació. De fet, aquesta és el gran avantatge de dedicar part -i potser tan sovint hauríem de dir que gran part- del nostre temps tan efímer a la voluntat de construir àmbits per a la comunicació, la crítica i l’entesa. Heus ací una expressió més dels inicis de l’era de la informació, la qual tenim el privilegi d’encetar, potser, sense tot sovint adonar-nos-en gaire.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà