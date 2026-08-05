Tranquil•litat

És bonic imaginar que, allà a les quimbambes, uns altres també tenen els seus eclipsis i els celebren a la seua manera. I imaginar també que potser per la seua banda s’imaginen que els seus marcianitus, és a dir natros i uns altres, també fem la nostra xerinola quan passen coses allà dalt. Però, comptat i debatut, la notícia més previsible o ignorada sigue que no vulguen saber res de les nostres històries. Que malgrat els toquem la moral amb les nostres naus no mos vindran amb punyetes i romanços del pal. Perquè en saben més. Això és segur i no cal que patim més en este sentit.
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