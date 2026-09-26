Tots som humans

Tots som humansDeixa un comentari
Vaig dixar lo tabac i un migdia me va tornar l’aire, va entrar per la finestra, se va assentar a taula i me va dir: ‘Ja era hora, capçot’. Teniva raó, perquè ara respiro millor i me canso menos, mentre aquell vaquer, lo de l’anunci, encara volta pel desert buscant l’estanc. Quina llibertat més ben venuda: tot l’horitzó per córrer i no poder passar sense un paquet.
I amb lo sexe han fet lo mateix, ixes ments mediocres que per pensar no valen gaire però per vendre mentides són unes àligues: han omplit lo món de carn i mos han fet creure que lo cos és ben nostre, sempre que l’ensenyem com toca i no se mos acudisque fer-mos vells. L’altre migdia, l’espill me va voler cobrar per mirar-m’hi, i quan li vaig dir que se n’anés a pastar fang, me va recomanar un curset d’acceptació personal, perquè ara també han agafat les filosofies orientals i te venen lo despreniment a terminis. Lo Buda va dixar lo palau i los més espavilats hi han muntat un balneari. Que l’estàtua se’n va anar a peu, però ningú la va seguir, que ja teniven lo massatge pagat.
I encara hi ha qui ix de la universitat sabent citar mig món sense haver après a pensar gaire pel seu compte, amb un diploma que a les nits li dicta què ha de dir l’endemà. Si li dius que s’ha empassat un gripau i mig, te demana bibliografia. Jo tampoc me’n salvo, que sabiva que fumar me feva mal i fumava igual: la consciència arriba on arriba, però les excuses crien com los conills. Ara, almenys, l’aire dina amb jo, no me vol vendre res ni me diu que estic mal fet, i mira si en fa, de dies i migdies, que no trobava una companyia tan poc ambiciosa.