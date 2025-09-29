Sentissi lo verd de tos uèlhs coma se me menava dins los cantons ont sèm venguts amics per totjorn. Se la nuèch vos fa paur o se l’alba vos balha tròp de respècte, cresètz dins aquela istòria que partegèrem dempuèi qualques annadas. I a de meses ont la lutz nos fa sentir luènh l’un de l’autre. La generacion que nos subreviurà dançarà sens aver de pagar de deutes. Escrivi aquò perque sabi que vos farà sorire. Rèn coumo l’èr e aquesto verduro que me manjavon de peton.
Mas ara ai pas besonh de tu quand partiràs. Ara soi pas mut: ara soi lo silenci que m’a de menar a la plaja. Ai pas besonh de res mai. Las gents pensan que lo maridatge es una question d’amor. Las gents pensan que l’amistat es circonstanciala. Aquò me fa rire perque m’as ensenhat qu’es pas lo cas. La vertat es que te mancas. Pensavi qu’après d’annadas poiriái daissar de t’aimar coma abans, mas ara sabi que o fasi pas. Poirai pas jamai arrestar de t’aimar coma totjorn.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!