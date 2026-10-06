Tot estarà ben

Tot estarà benDeixa un comentari
Ei tardor en Aran e eth bòsc a començat a parlar damb es mòrts. Es huelhes quèiguen coma bèsties petites, eth vent baisha des tucs damb era boca plenha de nhèu encara non neishuda, e tu camines sense saber se tornes entà casa o se te’n vas d’ua vida sencera. Un dia s’acabarà tot. Era gent que non sabies que podies estimar. Era que t’estimava d’amagat e hège teatre entà non cremar. Es dies clars. Eth solei sus era pèira. Eth còs. Era memòria. Tota aquera fam de cercar emocions naues coma un hòu que remòigue era tèrra damb es mans. Mès es emocions non se cerquen. Per definicion. T’assauten. Te mosseguen. Te daurissen eth pit e dempús se’n van tà montanha damb un tròç de tu entre es dents.
E alavetz comprenes qu’as estat massa temps perseguint causes que sonque existissen quan non les crides. Ua votz. Ua man. Ua mirada. Un animau que passe ena net e te coneish. Ua campana que sone soleta en un vilatge sense gent. Era tardor ei plia d’aguestes causes. De preséncies que non demanen permís. De persones que ja non i son e, totun, sèncen damb tu. De persones que i son e ja semblen fantasmes.
Mès tot serà ben. Com ara. Encara que ara semble impossible. Tot serà coma a d’èster. Jesus t’ac auie dit un dia, e tu lo guardères coma se parlèsse en ua lengua massa antiga. Non ac podères assimilar jamès. Volies ua explicacion e te dèc ua promesa. Volies saber quan, e te parlèc d’eternitat. Volies saber per qué, e te dèc eth silenci.
Ara eth bòsc ja ho sap. Era aigua ho sap. Es pèires deth camin ho saben. Tot çò que cau, cau entà bèth lòc. Tot çò que se pèrd, cambie de forma. E tu tanben. Un dia non i seràs, mès aquesta tardor aurà existit. Aquera persona aurà passat peth tòn còr. Aquera mentida aurà cremat. Aquera carícia aurà estat vertat, encara que durèsse un segon. E açò ja non ac pòt des·hèr arrés.
Dempús arribarà eth hered. Dempús era nhèu. Dempús arren o tot. E eth món contunharà girant damb aquera crueltat magnificenta des causes que non saben que mos an hèt mal. Mès estarà ben. Tot estarà ben. Non perque tot acabe ben, senon perque, ath capdavath, tot acabarà essent exactament çò que devie èster.