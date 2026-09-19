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Una xalana capcineja vora les roques, quatre gavines per allí, los gats. Però allò comença a retirar-se, poquet a poquet, deixant còdols negres a la vista i algues i una ampolla amb los llissals que ara es menegen. Diràs que allò se’n va cap enfora com si ho sapigués tot: la gravetat, la termodinàmica i la física de partícules. Tot embolicat, allà als collons, i ara ve. No ho veiem, perquè som al moll, però enfora una ratlla s’engruix. Primer, només una mica de verd fosc, després la panxeta que s’alça, agafa cos i ve cap a natros, cap a terra. Los amarres tiben, les barques grinyolen, les gavines foten lo camp. Ja la tenim, la mala cosa verda, plena de sorra, de llum, de miques i de coses que mos pensem que hi són. Tres segons allí a dalt, quieta, com si mirés. I cau. Avall. Arròs. Les roques desapareixen, los còdols també. La salabror, per damunt dels murs, mos fa somriure amb los ulls tancats a causa del sol. Tot llimpiet. Hi ha una quietud aparent. Xalem de vore-ho. Torna-hi.