Solcades

Eduard Solà Agudo

    • 18 d'agost de 2025
    Les veles teses
    Ti aspetto

    Cerchi la mia mano in quest’estate che sta calando. Volti sorridenti mi danno felicità. Cani ed elefanti si sono incontrati per bere insieme sulle montagne. Dolce quiete, giovinezza che non finisce mai. Quando verrai a cercarmi, questo pomeriggio stesso, ti darò una prosa che non ha senso senza di te. Gli alberi aspettano che il mare li protegga. I fiumi si disperano di tanta bellezza. E tu ed io siamo le persone più ignoranti del mondo. Stordi e diseredati, facciamo trucioli per le zuppe di odio. Ma ora ti aspetto con una prosa che ti farà sorridere.

