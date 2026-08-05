The long night is coming

Tinc un conegut, advocat, que als seus clients els advertia sovint que ‘la llarga nit està arribant’. En anglès, els ho deia. Era força reputat en l’ofici, segons em conten uns que el van tractar.
Una volta va haver de defensar el propietari d’un gos que n’havia deixat un altre força malmès. Els dos propietaris no es posaven d’acord i l’advocat insistia a la seua part que, a jutjar per unes imatges, pagués i avant, que amb allò no s’hi havia trobat abans i no les tenia totes que en sortís menys perjudicat, però el seu client li insistia que la seua bèstia tenia raó i que no pensava accedir a pagar de cap de les maneres.
És cosa de riure, si ho voleu, i segurament has de trobar-t’hi per deixar de banda l’ombra de la santedat, però jo diria que tot plegat acaba concedint a l’advocat un discret do de profecia. Que ves que ja no ens hi trobem -i badem- en la nit aquesta.
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