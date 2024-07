El 28 d’abril Vilaweb treia aquesta notícia. Aleshores, jo vaig fer un comentari a la notícia: ‘Spoiler: Aragonès pactarà amb el PSC’. Perdoneu la supèrbia, però estava cantat. M’atreveixo a dir que fins i tot investir a Illa ja es va negociar en aquella Taula de diàleg. Només calia solventar l’escull de l’exili i ja hi eren.

Ara vull fer un altre spoiler, i és que Illa no acabarà cap legislatura. Aquest President no aguantarà ni un legislatura. La mateixa gènesi del pacte, fonamentat en el no-res, portarà cues. Cues de gent manifestant-se contra el PS(C)OE, vull dir, perquè ERC ja haurà esdevingut un partit residual. Almenys, tant residual com ara.

Temps al temps.

PS. Ja sabeu que mai tracto temes polítics, sinó sobre coses meues. Això no significa que no m’interesse la política: aquesta volta m’ha vingut de gust escriure sobre mi -per no variar- i el país.