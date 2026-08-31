Taken over

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‘La pluralitat és la llei de la Terra’ (Hannah Arendt), però el President Illa, catòlic confès, com jo mateix, sembla que aquesta volta va més a l’ample que mai i hi ha afegit una nota al peu: sempre que la pluralitat pensi com nosaltres. Dividir els catalans entre un nosaltres que uneix i uns altres que separen, no és només una manera barroera de fomentar la cohesió, sinó que incorpora un punt de supremacisme moral que espatarra: nosaltres som els bons, els integradors, i els qui discrepen són els divisors. Aquesta cantarella és pròpia d’un discurs d’un president que hauria de representar el conjunt de Catalunya? Del ‘Govern de tothom’, potser convindria llegir-ne la lletra petita: de tothom, excepte dels nostres [sospitosos] enemics. Enemics, cal que ens n’adonem, perquè això és massa ofensiu per ser rebut amb serenitat per qualsevol persona educada. I ell n’és plenament conscient. I els del seu partit també. I els seus socis també. I jo penso que allò que pretenen no té res a vore amb lo que hem de suposar que pretenen.
President, se li veuen les ganes i les estratègies de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar.