Desperta i corre. El dia s’ha creat per a treballar. La vida podria tenir un altre ordre i sentit, però s’ha dit que cal treballar i especular amb allò que no existeix realment. El cinema i la televisió, el futbol i els medicaments. Els caps de setmana llargs per sortir de viatge.

Creieu, no penseu. Tot hauria pogut esdevenir diferent, però el dia s’ha creat per a treballar per a la guerra. Folla a preu fet.