Parlem de la volontat de subreviure, de donar nòstre tot a la catarsi globala. Agachatz la soca, metètz la man dins lo trauc e sentitz la sèrp. Paure, se te pica riras coma un dròlle. E i farem un fogal, per que la nuèch pòsca sortir sorire amb nosautres. Èrem nosautres injustament condemnats, mas sens o voler nos an donat d’alas qu’auriam pas jamai agut autrament. Veses la mar? Es un ocean. D’espècias i vivon que los oceanògrafs coneisson pas encara. E de tortugas qu’engolisson tota mena de plastic. Per tot aquò, parlem de l’enveja de subreviure e de nòstres uèlhs qu’espian la taula de costat. Voldriái pas èsser coma eles, son tròp contents. Sèm un pòble diferent, mens estable, arròs cuèch, present sens memòria, silenci sens regret. Avèm tot perdut e se nos prenguèrem pas la vida de nòstre còrs fa qualques annadas, es perque avèm paur de l’infèrn. Qué se passarà? Vos sovenètz de çò que nos diguèt un amic protestant? ‘Los que van a l’infèrn o sabon ja.’ Benlèu es per aquò que nòstra tristesa es amara, mas doça e mai gentila a mesura que l’après-miègjorn tomba e que la nuèch arriba. Parlem, pasmens, del desir de subreviure. D’aimar nòstre vesin malgrat los cans que braman a tres oras del matin o a quatre oras de l’après-miègjorn. Aquò’s una confession, mon amic. Aquò’s una foliá de vòstra part. Parlem de la volontat de subreviure, mas lèu nos caldrà sortir de la preson e nòstra tòca es de viure totjorn en preson. Dins la preson del plaser. Se nos butan de preson subreviurem dins l’angoissa. Aquò nos fa patir. Metètz la man dins lo trauc d’aquel toc: la sèrp es aquí? La sèrp viu sola. Deu èsser tan polit! M’agradariá de lo veire. Se te pica, auràs un bon rire. Fasètz pas d’excusas: metètz-i la man.