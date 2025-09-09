Sentire che ti ho vicino

Solcades

    Questa pioggia che non è arrivata ci ha portato dei nomi interessanti che terremo segreti. Ora è il momento dei fichi, anche il momento di una pace incerta. Dico che le giornate si stanno accorciando e sono passate due o tre settimane da quando il vento è cambiato. Okay, avrei dovuto iniziare dicendo che mi manca la tua presenza, che mi manca il tuo corpo. Lo ammetto. Sento che la sera sta arrivando presto. Sono giorni che cammino in riva al mare. Scatto fotografie del mare che poi mostro sul blog. Ho trovato una sorta di felicità. Presto inizierò gli scavi a Sant Mateu, un convento domenicano del XIV secolo. Presto ti rivedrò. Vederti, questo è ciò che desidero. Sentirti vicino.

