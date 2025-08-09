Sopravvivere

Que es parle de les ganes de sobreviure, de posar-hi pit i collons a la catarsi global. Guaita la soca, posa la mà al cau i palpa la serp. Pobreta, si et mossega mos farem un tip de riure. I farem una fogaina per a ella, per a que de nit surte a soriejar amb natros. Hem estat sortejats, però sense voler-ho ens han posat unes ales que d’una altra manera no hauríem tingut mai. Veus la mar? És un oceà. Hi viuen espècies que els oceanògrafs cataloguen. I tortugues que s’empassen plàstics. Per tot això, que es parle de les ganes de sobreviure i dels nostres ulls espiant la taula del costat. Jo no voldria ser com ells, són massa covards. Nosaltres som una altra gent, present sense rèmora, silenci i combat. Potser per això la nostra tristesa és amarga, però dolça i més amable així que cau la vespra i la nit ens entra al cos i l’escapça. Que es parle, però, de les ganes de sobreviure. D’estimar el veí malgrat li borden los gossos a les tres de la matinada o a les quatre de la tarda. Això és una confessió, amic. Això no és una bogeria de les teues. Que es parle de les ganes de sobreviure. Aviat haurem de sortir de la presó i el nostre objectiu és viure sempre a la presó. A la presó de la delectança. Si ens expulsen de la presó, sobreviurem? Això ens fa patir. Posa la mà al cau d’aquesta soca: hi és, la serp? La serp viu sola. Deu ser tant maca! Jo voldria veure-la. Si et mossega et faràs un tip de riure. No busques excuses: posa-hi la mà.
