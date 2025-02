Alerta antisupremacista

Els que mos considerem evolucionistes sempre hem tingut clar que el racisme, d’acord en les coordenades del present, és una qüestió que ateny als idiotes. I no ho desmentiré ara, perquè realment ho són, però sí que vull dir que com a nació, si no som capaços d’afrontar els discursos segregacionistes i victimitzants des dels raonaments biològics -evolucionistes, repereixo- esta caterva d’ignorants mos passaran la mà per la cara i acabaran ocupant més espai al Parlament.

I paga la pena mullar-se i plantar-los cara ara i abans no siga massa tard.

Jo no sé si estem preparats o no per a l’embat d’Aliança Catalana i les seues retòriques decimonòniques i a l’altra banda de la ciència i la raó. Sospito que no. Ho admeto, sóc un pessimista, en este sentit.

Així i tot, és l’hora de dir que el racisme i l’identitarisme tronat (esta marca nazi de la postmodernitat) no es juga a una sola banda. No, no mos enganyem, d’esta merda n’hi ha en menor o major mesura en tots los partits. I els d’Aliança Catalana ho saben molt bé i els seus discursos -aparentment plens de bonisme, seny i raons- calen en les emocions de molts ciutadans que avui voten la CUP, el PSC o qui sigue.

Alerta, manos, que la caterva ultra coneix molt bé la retòrica apresa al cinema i a les capelletes propagandístiques de torn.

A la senyora Orriols se li ha de dir que el dia de demà si els Països Catalans són una fantàstica Arca de Noè -i tant de bo ho sigue separada d’Espanya- no passa res. Que si no se’n fa a la idea, que llegeixi i aprengui alguna cosa autèntica i real de la vida i miracle de les espècies i el progrés de les nacions.

I què passarà, si d’aquí 10 anys hi ha una majoria de tios o ties, més morenetes que rossetes, al Parlament? Absolutament res d’anormal o excepcional o de res que haguem de lamentar.

Ocupem-nos ara d’impulsar polítiques de normalització lingüística i lluitem per a poder celebrar un referèndum d’autodeterminació per separar-nos de l’estat espanyol enlloc de posar xifres a una realitat estructuralment més complexa de la que vostè refereix la senyora Orriols com una gramola i amb un to com si prediqués l’Apocalipsi.

Si bé existeixen les races (també les humanes, és clar), contra l’evolució no s’hi pot fer res d’honest. I estic completament convençut que esta gent que arriba ara s’estimarà els costums i acabarà fent-se tant seua com meua la història dels nostres avantpassats.

No els compliquem més la vida i siguem dignes de les virtuts que emanen també de la nostra condició de nació històricament ocupada per un nacionalisme amb uns valors nefastos.

Salvem la llengua i via fora les tonteries.