Som una República del món

Per a un cristià, perdre és deixar d’estimar. No demanar disculpes quan ha obrat malament. No esmenar-se. No posar-hi remei. Que l’espanyolisme no ature les seues estructurals violències contra els Països Catalans no és una mala notícia. La mala notícia seria abandonar la lluita per la llibertat i això no passarà ni en el millor dels seus somnis. No serà mai així. Venim de molt lluny, de molts segles enrere. Això no es diu, però la història es construeix a poc a poc i és veraç des de la ciència, des del mètode, des de la crítica de les fonts. La llibertat no es demana, ni es pidola. La llibertat és innegociable, com ho és la justícia social. Com ho són els Drets Humans Universals, tant vulnerats. S’equivoquen perquè pensen que dels seus estats no en sortirem mai. La seua convicció també és la nostra força. Vam vèncer l’1 d’octubre i abans de l’1 d’octubre i tornarem a vèncer. I arribarà aquell dia en que les seues gàbies i tota la seua violència no els serviran per a res de res. Perquè ja som un poble emancipat. Perquè els fonaments hi són i els reforcem més cada dia que passa. Voldrien que no escrivíssim, voldrien l’amnèsia, les repressions i tantes lleis, presons i exilis com els convinguen. Voldrien l’escarni per sempre, la nostra derrota total. Perquè han perdut la batalla de la raó i aviat perdran del tot el poder sobre la nació catalana. Només els queda surar i esperar que la por atenalle els pobles, però van molt errats perquè són ells els que ja han perdut. Perquè la por és ver que és una arma que paralitza molt, però també hem perdut la por. Cal veure-hi clar i alegrar-nos perquè la victòria, l’estat català en forma de República, ja ha arribat. No aturaran la nostra alegria de lluitar i d’estimar-nos cada dia més. De mirar-nos i somriure. Perdre no és perdre per sempre. Perdre és abandonar la il·lusió per seguir lluitant des de la raó i la paraula. Mai abandonarem aquesta lluita. Celebrem-ho cada dia i quan vulguem. Celebrem que la unitat independentista arribarà. Mentrestant, celebrem que som una República del món.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!