Non me ne sono accorta. Voglio che tu sappia che non me ne sono accorta quando sei entrata e ci siamo guardate. Quando, dopo essere passata alla cassa, hai sorriso. Non me ne sono accorta. Solo l’aria. Devi sapere tutto di me. Che bella, Dio. Hai intuito che perdo sei o sette volte all’anno per sopravvivere. Forse lo sai già, ma io non so niente di te. Solo l’idea di voler fare l’amore con te per conoscerci. Un’idea, però, molto immatura. Ho altre priorità: perdere, perdere, perdere. Solo perdendo, secondo questa mia logica zuccherina, potrò andare avanti con rinnovata sicurezza ogni giorno, quando mi sveglierò, quando io e la mia Vespa lasceremo la città e torneremo dal lavoro. Non volerti innamorare di me, osa solo sorridere e andartene mentre cammini. Stai bene, ragazza, sii felice.