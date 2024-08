Solcades a Ares del Maestrat

Bé, aquí s’acaba la sèrie que he anomenat La màgia del celobert. Ha estat una fotografia diària molt breument comentada al llarg d’aquest agost del 2024. Espero que us hagi entretingut. No tenia més interès que aquest.

Acabem amb una fotografia de la Lia amb jo a Ares del Maestrat, aquest bell poble del Maestrat on viu el pastor Juli Bayot. En Juli, a banda de ramader, és una persona molt coneguda en el món dels concursos amb gos d’atura, tant català com amb border collie. Mos vam conèixer, precisament, en un concurs promogut pel Club de Gos d’Atura Català, a la fira de sant Martirià, a Banyoles. Jo hi vaig participar amb la Lia, la meua gossa d’atura que veieu a la imatge. La meua estimada Lia, nascuda a Les i enduta des de Montenartró a Ulldecona quan encara era un cadell.

Seguim.