Sol a batre

Sol a batreDeixa un comentari
Ho has fet bé. Ara has tancat los ulls i t’ha paregut vore un cossiet amb aigua. L’has vist nítidament, projectat en una llum blanca. I al cap d’uns segons has fet allò que fa tothom: has obert los ulls i t’has adonat que vius en un estat de vigia. Això és bonic. No passa res dolent. Has continuat viatjant, esguardant cada instant per la finestra. No li busques un misteri que no té. Perquè no hi és. Has pensat una cosa sobre la ment emergent: és fàcil d’enganyar i suggestionar i això es pot entrenar per a que romangue en certes condicions. I la bassa oliosa, la substància de l’ànima? Ara, quan canvies de bus, a l’Aldea, parlàs amb en Pucu. Has de tenir present això i després una altra cosa. Et convindria no entrar gaire al twitter, que sempre ensopegues amb la púrria. Fes això: així com domestiques la frustració amb el Brain i el Lumosity, pensa l’alternativa a la propaganda. Improvitza. Pregunta-li a en Pucu com fer-ho, que si vas deixar el tabac també deixaràs fàcilment de cagar-te abans que surte el sol i mos fassa suar.