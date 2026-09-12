Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Sobre les biblioteques públiques

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    Enguany he conegut de
    bona font la història del nostre sistema bibliotecari i,
    alhora, les seves mancances en l’actualitat. Aquest meu apropament em du a reflexionar sobre les declaracions que el
    conseller Tresserras va fer en la seva primera compareixença
    al Parlament, el passat dijous, 22 de febrer.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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