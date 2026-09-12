Sobre les biblioteques públiques

Sobre les biblioteques públiquesDeixa un comentari
Enguany he conegut de
bona font la història del nostre sistema bibliotecari i,
alhora, les seves mancances en l’actualitat. Aquest meu apropament em du a reflexionar sobre les declaracions que el
conseller Tresserras va fer en la seva primera compareixença
al Parlament, el passat dijous, 22 de febrer.
bona font la història del nostre sistema bibliotecari i,
alhora, les seves mancances en l’actualitat. Aquest meu apropament em du a reflexionar sobre les declaracions que el
conseller Tresserras va fer en la seva primera compareixença
al Parlament, el passat dijous, 22 de febrer.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà