Sobre la llibertat

Solcades

Eduard Solà Agudo

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    Ja fa més d’una setmana que la jove anarquista Núria Pòrtulas està en mans dels carcellers de l’estat espanyol. El jutge de l’Audiència nacional a Madrid, Santiago Pedraza, l’acusa de pertinença a banda armada.
    El cas és que m’indigna profundament aquesta situació. Vull dir, que aquesta jove educadora social estigui a la presó. Des d’aquest post m’encomano a la resta de veus solidàries amb la Núria, que no en són poques malgrat el lamentable silenci mediàtic.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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