Sobre la llibertat

Sobre la llibertatDeixa un comentari
Ja fa més d’una setmana que la jove anarquista Núria Pòrtulas està en mans dels carcellers de l’estat espanyol. El jutge de l’Audiència nacional a Madrid, Santiago Pedraza, l’acusa de pertinença a banda armada.
El cas és que m’indigna profundament aquesta situació. Vull dir, que aquesta jove educadora social estigui a la presó. Des d’aquest post m’encomano a la resta de veus solidàries amb la Núria, que no en són poques malgrat el lamentable silenci mediàtic.
El cas és que m’indigna profundament aquesta situació. Vull dir, que aquesta jove educadora social estigui a la presó. Des d’aquest post m’encomano a la resta de veus solidàries amb la Núria, que no en són poques malgrat el lamentable silenci mediàtic.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà