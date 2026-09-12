Sobre la barbàrie

Sobre la barbàrieDeixa un comentari
Aquest matí m’he decidit a escriure molt per sobre sobre el llibre d’en Morey. Després de dutxar-me i esmorzar, hem fet cap a Girona, on la Sandra i jo pensem traslladar-nos a viure d’aquí uns anys. Hem passejat pel barri vell i pel call i ens hem aturat a remenar la llibreria del Museu d’Història dels Jueus, on hem comprat un petit llibre, també en castellà, de Joan-Carles Mèlich, que es titula La lección de Auschwitz (Herder, 2004). No l’he començat i no crec que ho faci fins demà a la tarda, tenint en compte que de ben segur que aquesta serà la darrera lectura que podré fer amb pau i serenor, abans no arribin les pràctiques i els exercicis de la Facultat.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà