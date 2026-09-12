Sobre la barbàrie

Sobre la barbàrieDeixa un comentari
Han acabat els exàmens i val a dir que no m’esperava començar aquesta Diplomatura amb uns resultats tan positius. No em pensava pas que sortir a la superfície a respirar resultés tan beneficiós i refrescant. Tan és així que arriba la matinada que et despertes recordant que tens un article pendent per a aquella revista on anteriorment ja havies publicat. Aleshores, impacient, desafiant el fred, d’una revolada arribes fins a la cambra on s’acumulen les històries perdudes, obres el llum, obres el correu i escrius que escolteu, que m’he documentat sobre aquest tema amb molt de ganxo: com ho teniu? Gràcies.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà