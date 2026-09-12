Sobre els paradigmes dels nostres dies

Sobre els paradigmes dels nostres diesDeixa un comentari
No puc dir que hagi acabat de llegir el llibre que fa quinze dies vaig trobar a la llibreria del Museu d’Història dels Jueus, a Girona: i és que per a aquest cas cal aplicar l’aforisme aquell d’en Fuster que diu, aproximadament, que l’única manera seriosa de llegir és rellegir.
La lectura de La lección de Auschwitz (Herder, 2004) és una invitació a la reflexió del nostre món, de les nostres vides en relació, al redós d’un assaig construit amb el desig de legitimar la lectura i la rememoració de l’experiència en la història amb vocació de futur.
La lectura de La lección de Auschwitz (Herder, 2004) és una invitació a la reflexió del nostre món, de les nostres vides en relació, al redós d’un assaig construit amb el desig de legitimar la lectura i la rememoració de l’experiència en la història amb vocació de futur.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà