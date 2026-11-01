‘Tot està il•luminat’Deixa un comentari
Dimarts passat, entre Provença i Sant Joan, vaig recuperar unes notes antigues de l’iCloud que em van fer molt feliç. En rellegir-les em va vindre al cap una pregunta: quina relació tinc jo amb lo temps? Quina relació he tingut, mirant-ho en perspectiva, amb lo temps al llarg de la meua història de vida?
Hi ha un temps que podem mesurar, lo dels rellotges i los calendaris, i un altre que només podem viure, que omplim de significat amb les nostres creences i emocions. Lo temps real mos diu quan passen les coses i lo simbòlic per què mos importen. I és en esta diferència aparentment senzilla on comença tota l’epistemologia.
A l’Índia, quan arriba lo Holi, la gent ix al carrer i es llança pols de colors. La primavera torna, l’hivern queda arrere. És la celebració d’un començament. Lo calendari assenyala una data, però les persones hi reconeixen la possibilitat de renovar-se.
A Escòcia, lo Beltane també anuncia un canvi d’estació. Lo foc, la música i les danses celebren l’arribada de l’estiu segons lo calendari tradicional celta. Los dies s’allarguen i la terra seguix los seus cicles. Lo Holi i lo Beltane compartixen una mateixa intuïció: lo calendari pot indicar-mos que ha arribat una estació, però som natros los qui decidim què significa eixe retorn.
Als Països Catalans, lo darrer dia de l’any és lo dia de l’Home dels Nassos, aquell personatge que té tants nassos com dies li queden a l’any. Tota una facècia, si ho voleu, però també una manera de fer ben visible allò que s’acaba.
A Europa, la concepció cristiana de l’univers i de la història ha deixat una empremta profunda en la manera d’entendre lo temps. Déu crea lo món i la història avança des de la Creació fins al Judici Final. Hi ha un origen i un destí. Un camí que no es repetix indefinidament. És lo temps lineal, a diferència del temps cíclic de les estacions.
Esta manera d’entendre la història ha influït en la nostra vida quotidiana, fins i tot quan no hi pensem. Lo sistema de datació que utilitzem internacionalment compta los anys a partir d’una data tradicionalment associada al naixement de Jesús, encara que lo càlcul històric no siga exacte. I les grans celebracions cristianes, com Nadal (Principi o Naixement) i Pasqua (Resurrecció), convertixen determinats moments del calendari en record i commemoració.
Lo cristianisme concep la història com un camí que avança cap a un final, però recorda los seus esdeveniments fonamentals amb festes que tornen cada any. La història no es repetix, però la memòria sí. Lo temps lineal i lo cíclic conviuen dins d’una mateixa tradició. Les persones necessitem avançar, però també tornar als dies que mos conten qui som.
A Bali, Indonèsia, hi ha una celebració que sembla feta per a recordar que lo temps també es pot viure en silenci. És lo Nyepi. Durant vint-i-quatre hores, les botigues tanquen, los carrers queden deserts i la gent dedica lo dia a reflexionar. Lo calendari marca l’inici d’un any nou, però la celebració consistix a fer lloc al silenci.
Lo rellotge continua avançant, però la vida quotidiana canvia de ritme i, amb ell, la percepció del temps. Allò que habitualment són presses i obligacions queda suspés durant un dia. Com si, per a començar de nou, primer calguera aprendre a estar quiet.
A Tailàndia, durant lo Yee Peng, la nit s’ompli de fanalets que s’enlairen cap al cel. La celebració seguix lo calendari lunar i, per a moltes persones, deixar anar una d’estes llums simbolitza abandonar preocupacions, formular desitjos i confiar en un futur millor. Lo fanalet s’allunya i desapareix de la vista. Allò que representa, en canvi, pot continuar ben viu dins de qui l’ha deixat anar.
Hi ha una relació ben curiosa entre estos dos rituals. A Bali, lo començament d’un temps nou es viu amb silenci. A Tailàndia, amb llum. En un cas, les persones es recullen i en l’altre deixen que alguna cosa s’allunye. Tant lo silenci com los fanalets convertixen un moment del calendari en una experiència de renovació.
Més enllà de les estacions i dels començaments, hi ha tradicions que relacionen lo temps amb una realitat que supera la durada de la vida humana.
A Turquia, los dervixos giròvags giren sobre ells mateixos en una dansa espiritual que simbolitza lo moviment de l’univers i la connexió amb allò diví. Lo cos gira, lo moviment continua i la dansa adquirix un sentit que va més enllà dels minuts que dura. És una manera d’expressar, mitjançant lo moviment, una relació amb allò que es considera etern.
A Mongòlia, los Ovoo són muntanyetes sagrades de pedres i fusta relacionades amb la natura, los esperits i les tradicions dels avantpassats. Les persones s’hi acosten i hi mantenen una relació ritual que vincula lo present amb aquells que van viure abans. Les pedres romanen, les generacions passen i lo lloc conserva un significat que no depén de la vida d’una sola persona.
Los dervixos i los Ovoo mos parlen, cadascun a la seua manera, d’una qüestió antiga. Lo temps no és únicament la successió dels dies, sinó que també és la relació que mantenim amb allò que mos precedix i amb allò que imaginem que continuarà quan natros ja no hi serem.
A l’Índia, lo Kumbh Mela reunix milions de pelegrins en una de les concentracions religioses més grans del món. La celebració seguix cicles religiosos i astronòmics, i lo bany en aigües considerades sagrades és un acte de purificació espiritual. Pot durar només uns minuts, però per als creients lo seu significat està relacionat amb l’esperança d’alliberar-se del cicle de les reencarnacions.
És bonic adonar-se que un acte tan breu pot relacionar-se amb una concepció tan extensa de l’existència. Uns minuts dins de l’aigua i, simbòlicament, la possibilitat de superar una successió de vides. Lo temps del rellotge i lo temps de les creences tornen a trobar-se, encara que no parlen exactament del mateix.
Lo cos també té les seues maneres de contar lo temps.
Al Japó, lo Butoh és una forma de dansa en què los moviments poden arribar a ser extraordinàriament lents. Qui l’observa pot tindre la sensació que uns pocs segons duren molt més del que indiquen les agulles. Lo temps sembla estirar-se. No perquè haja canviat la seua mesura, sinó perquè ha canviat la nostra atenció.
A Nova Zelanda, la Haka maori presenta una expressió corporal ben diferent. Los moviments enèrgics, les expressions facials i les veus col·lectives poden transmetre força, respecte, identitat i connexió amb los avantpassats. Lo cos no sols ocupa un moment del present: també hi fa presents memòries i tradicions que venen de lluny.
Lo Butoh i la Haka són diferents en lo ritme i en la forma, però compartixen una mateixa capacitat: mostrar que lo cos pot transmetre significats que no caben en la durada estricta d’una representació. Lo moviment acaba, però allò que expressa pot continuar.
I després hi ha les coses que sabem, des del primer moment, que no duraran.
Al desert de Nevada, cada any, milers de persones participen en lo Burning Man. Construïxen una ciutat temporal, hi viuen durant poc més d’una setmana i després la desmunten. Allà on durant uns dies hi havia carrers, construccions i vida compartida, torna a quedar lo desert.
Podria semblar una contradicció dedicar tant d’esforç a una cosa destinada a desaparéixer. Però lo valor d’una experiència no depén necessàriament de la seua permanència. Hi ha coses que són importants precisament perquè tenen un final. La ciutat desapareix, però lo record de qui l’ha habitada pot continuar durant anys.
A Tana Toraja, a Indonèsia, les tradicions funeràries establixen una relació profunda entre la vida, la mort, la natura i los avantpassats. En una pràctica tradicional concreta, alguns infants eren enterrats en arbres especialment triats. L’arbre formava part del significat del ritual i vinculava la vida humana amb la continuïtat de la natura.
Ací, la mort no s’expressa únicament com lo final d’una existència individual. Lo ritual també pot representar transformació i continuïtat. No és la mateixa idea que trobem al Burning Man, però totes dos tradicions mos conviden a pensar en una qüestió semblant: què significa que una cosa s’acabe i què en pot perdurar?
Si observem conjuntament estes celebracions, veurem que no hi ha una única manera cultural d’entendre lo temps. Hi ha pobles que donen una importància especial als cicles de la natura, altres a la memòria dels avantpassats, a la renovació espiritual o a la història concebuda com un camí amb origen i destí. I estes maneres d’entendre’l no són compartiments tancats. Es barregen, es relacionen i poden conviure dins d’una mateixa cultura.
La psicologia mos ajuda a entendre per què. Un minut té sempre seixanta segons, però no sempre mos pareix que dure lo mateix. Les emocions, l’atenció i les experiències modifiquen la nostra percepció de la durada. Lo rellotge no s’ha equivocat. Som natros los qui hem viscut aquell temps d’una altra manera.
I encara hi ha un detall que sovint passa desapercebut. Lo calendari utilitzat internacionalment conserva l’empremta de la tradició cristiana europea. Quan anotem una celebració hindú o budista en una agenda digital, sovint l’estem situant dins d’un sistema de datació que té les arrels en la història de l’Europa cristiana. Un mateix calendari pot servir, així, per a ordenar celebracions nascudes de concepcions del temps ben diferents.
Però totes estes maneres de viure i representar lo temps mos porten, tard o d’hora, a una altra pregunta. Una pregunta que les religions han intentat respondre des de fa segles: què és l’eternitat?
En lo cristianisme, lo judaisme i l’islam, Déu és etern i no està sotmés al temps de la mateixa manera que los éssers humans. La història té una direcció i es relaciona, amb diferències importants entre estes religions, amb la justícia divina i un destí últim. Lo cristianisme i l’islam vinculen especialment la vida eterna amb la resurrecció i l’existència després de la mort. Lo judaisme, per la seua banda, conserva diverses interpretacions del món futur.
En moltes tradicions de l’hinduisme, l’univers passa per grans cicles de creació, conservació i destrucció. Les existències se succeïxen mitjançant les reencarnacions fins a arribar al moksha, l’alliberament d’eixe cicle. Lo budisme també parla del samsara, lo cicle de renaixements, però situa en lo nirvana la superació de les causes del sofriment i del renaixement. No es tracta, simplement, de viure indefinidament.
En lo jainisme, l’alliberament permet a l’ànima existir definitivament fora del cicle de reencarnacions. Lo sikhisme relaciona l’eternitat amb Déu i amb l’alliberament de l’ego i del cicle de renaixements. Són concepcions diferents, però totes plantegen que lo sentit últim de l’existència no es reduïx als anys que dura una vida.
En lo taoisme, l’eternitat pot relacionar-se amb lo Tao, lo principi que sosté les transformacions de l’univers, i també amb pràctiques espirituals orientades a la longevitat o a la immortalitat. En moltes religions tradicionals africanes, americanes i asiàtiques, los avantpassats continuen formant part de la vida espiritual de les comunitats. L’eternitat no sempre s’entén com una successió infinita d’hores, sinó també com una continuïtat entre generacions, natura i món espiritual.
Potser ací hi ha una de les diferències més profundes entre les diverses concepcions religioses. Per a unes, l’eternitat és una vida que no s’acaba i per a unes altres és l’alliberament del cicle de les vides i les morts. I encara per a unes altres, és la participació en una realitat que continua més enllà de cada existència individual.
No és poca cosa que les religions hagen dedicat tanta atenció a una pregunta que cap rellotge no pot respondre. Perquè parlar de l’eternitat no és només preguntar-se què hi ha després de la mort. També és preguntar-se què significa viure dins del temps, saber que les coses canvien i intentar comprendre si hi ha alguna cosa que perdura.
I ací podríem acabar. Amb los calendaris, les estacions, les danses, los rituals, los avantpassats i aquella pregunta antiga sobre allò que no s’acaba mai: lo mai acabar, que deien antes. Però resulta que la física, que ha aprés a mesurar lo temps amb una precisió extraordinària, també té preguntes obertes sobre la seua naturalesa.
Einstein va demostrar que lo temps no passa igual per a tots, perquè la seua mesura depén de la velocitat i de la gravetat. Ep, això no és una simple especulació, ja que los satèl·lits GPS han de corregir estos efectes per a funcionar correctament.
Ara mateix, la física encara debat per què experimentem una direcció del temps que va del passat cap al futur, una qüestió relacionada amb l’entropia.
La relativitat i la física quàntica descriuen lo temps de maneres diferents, i los físics encara no disposen d’una teoria completa que les integre.
I potser, després de tot este recorregut, la pregunta més important continua sent la del principi: quina relació he tingut jo amb lo temps? Recordo perfectament quan vaig començar a escriure aquelles notes, a la biblioteca de Vinaròs, amb ma filla, ja fa una colla d’anys.
Aquell dia no sabia que, mentre intentava comprendre lo temps, estava creant un record al qual tornaria molts anys després. Vinaròs era aleshores un lloc del present, un espai compartit amb ma filla, un instant qualsevol que encara no sabia que acabaria formant part de la meua memòria.
Aquell dimarts, entre Provença i Sant Joan, les notes van tornar a mi i, amb elles, aquell temps que creia perdut. Les paraules eren les mateixes, però natros havíem canviat, perquè lo temps també es mesura en les persones que estimem i en les vides que compartim.
Vaig comprendre que la biblioteca de Vinaròs no era només un lloc on havia començat a escriure, sinó també un punt de trobada entre lo meu passat i lo meu present. Potser lo temps no és únicament allò que passa, sinó allò que queda dins nostre quan tot continua avançant.
La memòria té esta capacitat extraordinària de convertir un instant viscut en una experiència que podem tornar a habitar. Al capdavall, la nostra relació amb lo temps consistix precisament en això: avançar sense deixar de tornar, de tant en tant, als llocs i a les persones que mos conten qui som.