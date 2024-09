Si l’amor és amb tu

Vols que t’avise al punt de la nit? El nostre punt més insospitat. Reposa, deixa que este vell s’endinse en la travessa de tots los migdies que recorda i no temis pel seu retorn. Lo seu retorn en el nostre punt de la nit. La nit s’obrirà com una magrana i podrem menjar del seu fruit sense pensar en l’alba. És precís que les vides que ens han dut a trobar-nos ara es fonguen en encenalls i la rebroten de botons i margarides a la primavera.

La tardor ja alça la mirada per sobre dels canyars i m’encomano a Déu sabent que ell et durà la felicitat que amb mi no pugues trobar. La vida és amor. La resta no m’interessa, llevat del meu amor per a tu. Després de tu, ni abans de tu, l’amor. Sempre abans de tu, si el futur és amb tu.