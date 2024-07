No tenim dret a anar de perdedors, els que no mos manca un plat a taula i un sostre. Senzillament, no el tenim, perquè vivim en un món molt polaritzat. Perquè som els privilegiats d’un món cruel i demoníac. Sóc conscient que molts riureu i us pensareu que exagero, que no hi toco de la xaveta, però els creients som molts conscients que aquest món és un despropòsit, pres per la violència i la competitivitat. És així, no cal cercar subterfugis per dissimular l’evidència. La violència és global i l’humor fins i tot és ofensiu allà on anem.

Per això, els catòlics tenim l’obligació de predicar la Salvació a través de l’Antic i el Nou Testament, sabent que fins i tot això, fins i tot aquest gest, ens pot ser censurat a instàncies de les actituds més obertes. Aleshores, cal perseverar encara més.

Desperteu, acudiu a la parròquia, recupereu la pau i la calma que aquest món en mans del dimoni us treu. No passeu vergonya, no tingueu cap mena de recança: sigueu feliços servint els més necessitats.

Confieu en Déu, que és tot amor, deixeu de banda les males intencions. Si Déu ens estima, per què nosaltres no mos estimem els uns als altres? Segueix sent l’hora de servir-nos els uns als altres recuperant el sentit de la vista i, amb ella, aprenent a veure-hi des de la perspectiva de l’humil. No hi ha res de vergonyant en això, ans al contrari. Allò vergonyant és fer veure que no passa res, que cadascú té allò que es mereix en aquesta vida, ocultant que la por nia en cada cor orgullós.