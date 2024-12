És un cosa bona celebrar la unitat d’Espanya amb una altra Voll-Damm a taula, juntament amb un paquet de Marlboro i invitant a la crush a anar a passejar per la finca. Sé del cert que dirà que sí, que es mor per estar al meu costat mentres li ensenyo a reconèixer cada varietat d’olivera per la forma de cada fulla.

I que es faça fosc, que fosquege. I tornem al poble i faça molt de fred. I ella em torne a casa després d’haver passejat i convsersat d’allò i d’això. I de seguit, endreçar-me per emprendre el camí cap al sol.

Serem lliures i no ho celebrarem. Serem lliures i no ho celebrarem. Estic convençut que serem lliures i no ho celebrarem, perquè som així. No mos ho creurem i no ho celebrarem, per estruços. Per estruços, no ho celebrarem.

M’agradaria viatjar a una illa grega, a l’oracle de Delfos. Este sol em trasllada a mil indrets, però este migdia estic fixat en Grècia. Deu ser perquè li he dit a la meua crush d’anar a passejar per la meua finca de robustes oliveres.