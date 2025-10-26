I
La maire, en lo vesent arribar, sorirec. ‘Ont vas amb las alas umidas?’ ‘Uèi es dimenge. Uèi deviá venir a la rocariá. A miègjorn lo solelh tornèt dins la valada. ‘Es estat un viatge, maire’. La maire agissiá coma maire. ‘Ai vist la mar e los daufins. Ai vist lo solelh del desèrt. Ai begut d’un fossat ont lo freg s’acaba pas jamai’.
II
Las bandièras son estadas cosidas. Es tot çò que nos cal per nos liberar. Las bandièras son quicòm mai qu’un simbòl o un objectiu. Se nos amassam, serem liures. Levamos nuestra bandera, de Fraga a Maó y de Salses a Guardamar. Es temps de ganhar.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!