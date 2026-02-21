La metàfora és concreta i sempre deixa un buit existencial que a voltes no és senzill de conciliar amb l’entorn. Efímera, s’escapa. Ah, però no és això. Potser. I potser és l’inconscient qui ho desa al cor. Jo no sé res. Què sé jo, si jo no sé res? Això està molt viciat, no cal desxifrar una incògnita que coneix la drecera per saltar els murs de les raons subtils, que són sempre les evidents i definitives.
I els punts i seguit?
Hem escapat a temps. La boira s’ha escampat perquè aquest terreny ja havia estat recorregut. No era escandalós, no era novedós i segurament no era del tot cert.
Les aparences que escrivim al nostre Quadern blau. Nosaltres no hi serem quan les nostres idees cremin, literalment, en qualsevol fogaina de qualsevol indret de qualsevol país que mai haurem conegut.
Ei, no passa res. Tot allò tampoc mos va pertànyer. Fins i tot el somni i la vetlla i una altra volta el somni que empeny tota esperança i la voluntat de trascendir per passar l’estona.
Sortirem a caminar?
No passa res si no diem que només ens agraden les coses estranyes de la gent pacífica i misteriosa. Que fem l’amor amb els cervells i la resta del cos. Amb els cors sagnant i les ganes de romandre aferrats a l’amor. Només a l’amor.
És possible que sortim a caminar quan acabe l’estiu i la vida recupere el seu propòsit. La fórmula sempre serà l’amor.
Perdona i estima des de la pau.
