Sense sentit

El dubte és bo perquè t’allibera i t’apropa a la certesa. Has dubtat perquè prèviament has passat per un moment emotiu. I potser de seguit has deixat de pensar-hi, no has volgut anar més enllà, però el dubte anava fent-se fins que has parit una pregunta concreta just quan maleïes el coi de fàstic dels cagalls dels coloms a les voreres.

Tu saps bé que a voltes el dubte arriba carregat de silenci. Tantes voltes entristit, tantes nits enyorant aquelles nits en que dormir era plàcid.

Conec gent que viu en un somni. Conec somnis que viuen de l‘aire i això no té cap sentit.