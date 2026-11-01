SènecaDeixa un comentari
Sèneca (4 aC – 65 dC) va ser un dels filòsofs més brillants i influents de l’antiga Roma. Nascut a Còrdova, a Hispània, va convertir la paraula en una arma poderosa per a defensar la saviesa, la serenitat i el domini de les passions. Va ser mestre i conseller de l’emperador Neró, però les intrigues del poder acabaren arrossegant-lo a un destí tràgic. Gran representant de l’estoïcisme, va escriure sobre la vida, la mort, la riquesa i els plaers, fins i tot sobre els luxes gastronòmics dels romans, com els apreciats mollets. La seua lliçó continua viva dos mil anys després: la verdadera grandesa no consistix a posseir-ho tot, sinó a saber viure sense ser esclau de res.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 1 de novembre de 2026 per Eduard Solà