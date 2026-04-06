Sempre la tua voce vicino a me

Il tempo e l’inganno che il desiderio e la luce rivelano la felicità dopo che l’aratro ha dissodato questa terra che avevo sempre creduto fosse roccia e ora mi rendo conto che è stato un acquisto saggio. Ecco il mio dono.

Ora, però, il mio cuore ancora non si espande quando metto piede su questi fertili terrazzamenti. Bisognerà aspettare che la temperatura cambi e che le giornate si accorcino. Ma ora è saggio tacere e lasciarsi guidare dall’immaginazione, intuendo che lo spazio scorre e il tempo si dirige verso orizzonti gioiosi, ora che abbiamo scacciato le ombre che mi impedivano di vivere in serenità e di ritrovare la pace nel mio cuore.

Sono felice di chiudere le porte e aprire le finestre, oggi, lunedì di Pasqua, e di continuare a leggere in silenzio perché tu sei felice al mio fianco. Tanti anni passati a ricordarci a vicenda e a scrivere litanie per non pensare, e ora improvvisiamo senza musica di sottofondo. E va tutto bene.