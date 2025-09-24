Sempre di nuovo

Siamo onesti fin dall’inizio. Ciò che conta è la novità, tutto ciò che è imprevedibile, ciò che chiamiamo “magia”. Comprenderlo, assumerlo, è un progresso nell’ordine universale della coscienza. Se non c’è traccia di indizi, se non c’è una volontà precedente, se tutto ciò accade, hai conosciuto la felicità. Ecco perché le vite che mi piacciono sono quelle che creano, che innovano, che sono belle perché inedite, non eguagliate, non imitabili, soggetti che rimangono permanentemente nel caso e nella fortuna, come se Dio avesse affidato loro il compito di guidare, di aprire una strada ed essere la scintilla che provoca un incendio di dimensioni colossali. Ti amo perché incarni quel mistero che vorrei conoscere. Mi piace persino la tua ombra di donna che non ha misteri, ma che guarda un mondo che vorrei scoprire. Facciamo l’amore o accendiamo un falò e lasciamo che il silenzio finisca il lavoro.