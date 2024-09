Sembreu tirabecs

Teniu un trocet, un jardí, un racó de terra amb aigua? De veres? Doncs sembreu llavors de tirabecs i xalareu menjant-ne. Només cal que estoveu molt bé la terra, hi sembreu la llavor i espereu que germinen cosa d’un pam abans de regar-los per primera vegada. Els tirabecs es mengen amb tavella i són molt delicats al paladar. Si sabeu trobar el punt de cocció assaborireu una de les verdures més bones i saludables de la tardor i l’hivern. Si no, ja m’ho direu. Ah, per cert, i no patiu per si feu curt de llavor o espai! El tirabec és molt productiu.