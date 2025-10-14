Se t’aviái pas rencontrat

Deu èsser lo jorn, l’ora, lo moment, l’instant. Aquò èra l’èra de la percepcion qu’amb tu la vida serà coma ton mistèri. De ton mistèri, dins ton mistèri. Aquel estanh. L’estanh. Es tròp lèu per comprene çò que nos fa èsser arribats dins aquela valada. Los adjectius son necessaris? E de relòtges? Non, o son pas. Es bèl, pasmens, çò que fasèm. Es polit perque es nòstre e a pas de nom, pas de títol, pas de significacion unica, pas de pretencions. Sonque l’amor. Aquò qu’es tu sol, coma se nos èrem pas jamai rencontrats, coma s’aquò èra possible. Coma se un univèrs semblable al nòstre èra possible.