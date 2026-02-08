Parlaràn de l’environament. Qué se passa se me mòvi? Venent la vigilància d’un sòmi ont tot çò qu’es possible simplifica los problèmas urgents per totes o melhora los sistèmas complèxes. Çò que me fa urós es la sciéncia: èsser conscient que lèu tota mapa conceptuala serà melhora. E dins la pregària, sentir qu’aquò es la volontat de Dieu. Qu’es la sciéncia, se non la vertat que Jèsus desira? La bontat que nos unís. L’universalitat de la rason. Tròp sovent, ignorants de çò que sèm, avèm supausat que la fe se pòt pas raissonar. Jamai tant. Me demandi se es possible d’analisar logicament sens fe. O de pensar a la fe sens raissonar. Jamai tant; aquò es pas possible.
