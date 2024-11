Arribarem a la nit, ànima i cos, i no mos haurem presentat. Tanmateix, el dia haurà estat dolç, plàcid: una travessa per les valls ombrívoles d’un país desconegut, però acollidor. El territori que avui habitem és acollidor. Sento l’amor com travessa les portes del meu enteniment. La torxa s’ha apagat; ara l’encendré. Les campanes repiquen en aquesta pàtria del Maestrat. ‘Se fa saber…’